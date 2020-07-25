Передвиборчий з’їзд партії "Слуга народу" відбудеться за місяць
Субота, 25 липня 2020, 23:32
"Слуга народу" збирає представників виборчих штабів з усіх областей України, орієнтовно 21 серпня відбудеться всеукраїнський з’їзд партії.
Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook
Деталі: за її словами, 25 липня відбулася зустріч з регіональними штабами, і ця зустріч стала першою з трьох.
Пряма мова: "Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії "Слуга народу" у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу".
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Нагадаємо:
- 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
- Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
- 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
- Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.
Українська правда