Передвиборчий з’їзд партії "Слуга народу" відбудеться за місяць

"Слуга народу" збирає представників виборчих штабів з усіх областей України, орієнтовно 21 серпня відбудеться всеукраїнський з’їзд партії.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Деталі: за її словами, 25 липня відбулася зустріч з регіональними штабами, і ця зустріч стала першою з трьох.

Пряма мова: "Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії "Слуга народу" у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу".

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