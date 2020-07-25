Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц

"Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов со всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд партии.

Источник: заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Детали: по ее словам, 25 июля состоялась встреча с региональными штабами, и эта встреча стала первой из трех.

Прямая речь: "Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу".

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Напомним: