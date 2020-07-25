Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц
Суббота, 25 июля 2020, 23:32
"Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов со всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд партии.
Источник: заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook
Детали: по ее словам, 25 июля состоялась встреча с региональными штабами, и эта встреча стала первой из трех.
Прямая речь: "Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу".
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Напомним:
- 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
- Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
- 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
- Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.
Украинская правда