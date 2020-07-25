Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц

Суббота, 25 июля 2020, 23:32
фото: DW

"Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов со всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд партии.

Источник: заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Детали: по ее словам, 25 июля состоялась встреча с региональными штабами, и эта встреча стала первой из трех.

Прямая речь: "Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу".

Читайте также: По каким правилам будут проходить местные выборы. Объясняем

Напомним:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

Украинская правда
Темы: виборыСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду

Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Все новости...
виборы
По каким правилам будут проходить местные выборы. Объясняем
Разведка США: угроза президентским выборам идет со стороны России, Китая и Ирана
Выборы 2020: изменить место голосования стало еще проще
Последние новости
12:03
Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата
11:28
Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов
11:17
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся
10:48
Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте
10:36
Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19
10:02
Напавшего на бойца "Азова" злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч
09:37
На Сумщине - антирекорд по заражениям в течение суток
09:04
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей
08:54
фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
08:37
США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt
Все новости...