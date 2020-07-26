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Військові готуються до "тиші", хоча окупанти 15 разів відкривали вогонь

Неділя, 26 липня 2020, 07:25

Штаб операції Об’єднаних сил стверджує, що ситуація на лінії розмежування контрольована, незважаючи на 15 обстрілів з боку російських окупантів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне".

Деталі: У попередніх зведеннях штаб не вважав, що 15 обстрілів – це "турбуючий вогонь противника". Зокрема, такі твердження відсутні у ранковому зведенні 24 липня або ж 22 липня, коли від ворожого вогню постраждали четверо українських захисників. Водночас, у зведенні йдеться, що противник не стріляв "на ділянках відповідальності переважної переважній більшості підрозділів".

У повідомленні також не вказується, що бойовики використовували заборонене "Мінськом" озброєння. 

"В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає", – зазначили у штабі. 

В ООС нагадали про контроль з боку офіцерів за дотриманням режиму "тиші" з боку українських військових та про можливість наших захисників відкривати вогонь у відповідь. 

Нагадаємо: 

  • Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, яке вступає в дію з 27 липня.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОб'єднані сили на Донбасі


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