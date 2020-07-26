Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Военные готовятся к "тишине", хотя оккупанты 15 раз открывали огонь

Воскресенье, 26 июля 2020, 07:25

Штаб операции Объединенных сил утверждает, что ситуация на линии разграничения находится под контролем, несмотря на 15 обстрелов со стороны российских оккупантов. Украинские военные огонь не открывали.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное ".

Детали: В предыдущих сводках штаб не считал, что 15 обстрелов – это "беспокойный огонь противника". В частности, такие утверждения отсутствуют в утреннем отчете 24 июля или 22 июля, когда от вражеского огня пострадали четверо украинских защитников. В то же время, в сводке говорится, что противник не стрелял "на участках ответственности подавляющего большинстве подразделений".

В сообщении также не указывается, что боевики использовали запрещенное "Минском" вооружение.

"В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", –отметили в штабе.

В ООС напомнили о контроле со стороны офицеров за соблюдением режима "тишины" со стороны украинских военных и возможности наших защитников открывать огонь.

Напомним: 

  • Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

На Донбассе погиб военный: предварительная версия - собственная ошибка

видеоОчередная попытка поднять "Делфи" оказалась безуспешной

видеоРоссийская бронемашина утонула при форсировании Керченского пролива

Зеленский взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19

Все новости...
ООС
Война на Донбассе: оккупанты стреляют из тяжелого вооружения, потерь нет
Формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня
Полной тишины на Донбассе так и нет, обстрелы продолжаются
Последние новости
07:25
Военные готовятся к "тишине", хотя оккупанты 15 раз открывали огонь
06:31
Число больных коронавирусом за сутки увеличилось на 260 тысяч
05:25
В НАПК рассказали, сколько людей попало в реестр коррупционеров в этом году
04:20
Пандемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев
03:19
За неделю на Донбассе обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов
02:00
После антирекорда: на Ровенщине резко уменьшилось число больных COVID-19
01:04
Северная Корея сообщила о первом подозрение на COVID-19
00:18
Уже 4000 тысячи буковинцев вылечились от коронавируса
23:59
Германия может ввести тестирование на коронавирус для возвращающихся с отдыха
23:32
Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится через месяц
Все новости...