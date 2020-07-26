Военные готовятся к "тишине", хотя оккупанты 15 раз открывали огонь
Штаб операции Объединенных сил утверждает, что ситуация на линии разграничения находится под контролем, несмотря на 15 обстрелов со стороны российских оккупантов. Украинские военные огонь не открывали.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелы противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное ".
Детали: В предыдущих сводках штаб не считал, что 15 обстрелов – это "беспокойный огонь противника". В частности, такие утверждения отсутствуют в утреннем отчете 24 июля или 22 июля, когда от вражеского огня пострадали четверо украинских защитников. В то же время, в сводке говорится, что противник не стрелял "на участках ответственности подавляющего большинстве подразделений".
В сообщении также не указывается, что боевики использовали запрещенное "Минском" вооружение.
"В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", –отметили в штабе.
В ООС напомнили о контроле со стороны офицеров за соблюдением режима "тишины" со стороны украинских военных и возможности наших защитников открывать огонь.
Напомним:
- Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.