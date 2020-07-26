Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский поговорил с Путиным о "тишине", заложниках и децентрализации

Воскресенье, 26 июля 2020, 18:22

Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: Офис президента Украины

Дословно: "Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.

Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе".

Детали: Сообщается также, что президенты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Они также обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Дословно: "Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины".

Что предшествовало: Украинские подразделения ВСУ из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля.

Российские СМИ сообщили, что боевиков ОРДО ознакомили с приказом о полном прекращении огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинДонбассзаложникидецентрализация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин заявил, что постановление ВР о выборах ставит под угрозу урегулирование

Зеленский поговорил с Путиным о "тишине" и децентрализации

Главнокомандующий ВСУ: В случае провокаций готовы дать отпор противнику

Значительная часть отрицательных ПЦР-тестов могут быть ложными - Минздрав

РосСМИ пишут, что боевикам ОРДО приказали полностью прекратить огонь

В Крыму нашли тело 3-летнего сына политзаключенного

Все новости...
Зеленский
Зеленский взял под контроль получение Украиной вакцины от Covid-19
Теракт в Луцке: к чему могут привести действия президента Зеленского?
Президент Египта пригласил Зеленского в гости
Последние новости
19:09
Путин заявил, что постановление ВР о выборах ставит под угрозу урегулирование
18:50
В Telegram появилась возможность видеозвонков
18:22
Зеленский поговорил с Путиным о "тишине" и децентрализации
18:14
В КНДР закрыли на карантин город, где впервые заподозрили коронавирус
17:46
АрселорМиттал думает покупать электроэнергию напрямую у атомных станций
17:39
В Зайцево после обстрела горят дома – СМИ
17:32
Генсек Совета Европы призывает Польшу не выходить из Стамбульской конвенции
17:20
Шмыгаль рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства
16:56
Главнокомандующий ВСУ: В случае провокаций готовы дать отпор противнику
16:46
Почти половина британцев считает, что Кремль вмешивался в референдум о Brexit
Все новости...