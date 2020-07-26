Танкер "Делфі": проблему визнали надзвичайною ситуацією, стався новий вилив

На Одещині проблему із затонулим танкером "Делфі" визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований

Дослівно Куций: "Сьогодні провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкеру "Делфі".

Головне – ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня. Завтра, за законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкеру остаточно перейде виключно до держави".

Деталі: Куций повідомив, що на засіданні був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, представники міської влади не з’явилися на зустріч. Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології.

Дослівно: "Скажу відверто. Часу на ліквідацію мало. Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес.

Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки".

Деталі: У свою чергу, голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив, що чергова спроба підняти судно на кіль провалилась, і стався новий вилив нафтопродуктів у воду. Забруднено близько 100 квадратних метрів поверхні води.

Дослівно Мальований: "Держекоінспекцією в Одеській області відібрані проби води для лабораторного визначення вмісту ГДК. Станом на вчора – 25 липня – було встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрації нафтопродуктів у 4,8 разів.

Дійшли згоди відмовити у продовженні робіт компанії-підряднику судновласника і долучити до операцї потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС".

Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.



Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

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