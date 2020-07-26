Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Танкер "Делфі": проблему визнали надзвичайною ситуацією, стався новий вилив

Неділя, 26 липня 2020, 20:12
Facebook Куцого

На Одещині проблему із затонулим танкером "Делфі" визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований

Дослівно Куций: "Сьогодні провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо затонулого танкеру "Делфі".

Головне – ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня. Завтра, за законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкеру остаточно перейде виключно до держави".

Деталі: Куций повідомив, що на засіданні був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, представники міської влади не з’явилися на зустріч. Держекоінспекцією ініційовано перерахунок збитків, завданих екології.

Дослівно: "Скажу відверто. Часу на ліквідацію мало. Судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес.

Тепер ліквідацією займеться держава, з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки".

Деталі: У свою чергу, голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований повідомив, що чергова спроба підняти судно на кіль провалилась, і стався новий вилив нафтопродуктів у воду. Забруднено близько 100 квадратних метрів поверхні води.

Дослівно Мальований: "Держекоінспекцією в Одеській області відібрані проби води для лабораторного визначення вмісту ГДК. Станом на вчора – 25 липня – було встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрації нафтопродуктів у 4,8 разів.

Дійшли згоди відмовити у продовженні робіт компанії-підряднику судновласника і долучити до операцї потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС".

Нагадаємо: 18 липня дві спроби підняти з мілини і поставити на кіль аварійний танкер "Делфі" біля узбережжя Одеси виявилися безуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів.

Намічена на 25 липня операція з підняття потонулого танкера "Делфі" з одеського пляжу "Дельфін" знову закінчилася обривом троса.

Передісторія:

  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера "Делфі".
  • 22 листопада минулого року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.

Українська правда
Теми: Одеська областьекологіянадзвичайна подіякораблі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів

Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання

Зеленський поговорив із Путіним про "тишу" і децентралізацію

Головнокомандувач ЗСУ: У разі провокацій готові дати відсіч противнику

Велика частка негативних ПЛР-тестів можуть бути хибними – МОЗ

РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь

Усі новини...
Одеська область
Голова Одещини просить Кабмін дозволити примусово підняти танкер Delfi
Зникнення контейнерів із сигаретами: завершено розслідування щодо експоліцейських
Одещині і Києву дозволили послабити карантин
Останні новини
22:27
Путін заявив, що Росія матиме унікальну гіперзвукову зброю
21:51
У різних містах Білорусі пройшли мітинги на підтримку Тихановської
21:35
Новини економіки: "Північний потік-2" та позов Приватбанку
21:07
У Франції ультраправі пікетували офіс темношкірої депутатки
20:25
РНБО заявляє про витік даних, що загрожує безпеці держресурсів
20:12
Танкер "Делфі": проблему визнали надзвичайною ситуацією, стався новий вилив
19:44
Керівна партія Польщі відмежувалась від намірів вийти зі Стамбульської конвенції
19:40
оновленоУ Зайцевому сталися пожежі, очевидці кажуть про обстріли
19:09
Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання
18:50
У Telegram з'явилася можливість відеодзвінків
Усі новини...