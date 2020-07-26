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Танкер "Делфи": проблему признали чрезвычайной ситуацией, ею займется государство

Воскресенье, 26 июля 2020, 20:12
Танкер Делфи: проблему признали чрезвычайной ситуацией, ею займется государство
Facebook Куцего

В Одесской области проблему с затонувшим танкером "Делфи" признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Источник: председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный

Дословно: "Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи".

Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству".

Детали: Куцый сообщил, что на заседании присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время, представители городских властей не явились на встречу. Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии.

Дословно Куцый: "Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс.

Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб".

Детали: В свою очередь, председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный сообщил, что очередная попытка поднять судно на киль провалилась, и произошло новое разлитие нефтепродуктов в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды.

Дословно Малеваный: "Госэкоинспекцией в Одесской области отобраны пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз.

Договорились отказать в продлении работ компании-подрядчику судовладельца и приобщить к операциям мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС".

Напомним: 18 июля две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными - оборвался трос одного из двух буксиров.

Намеченная на 25 июля операция по уборке затонувшего танкера "Делфи" с одесского пляжа "Дельфин" снова закончилась обрывом троса.

Предыстория:

  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера "Делфи".
  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьэкологиячрезвычайное происшествиекорабли
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