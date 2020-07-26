У різних містах Білорусі пройшли мітинги на підтримку Тихановської
На вихідних у різних містах Білорусі в мітингах на підтримку кандидата в президенти Світлани Тихановської взяли участь тисячі людей.
Джерело: Білоруська служба Радіо Свобода
Деталі: У неділю в Гомелі на передвиборний мітинг Тихановської прийшли тисячі людей.
Також цього дня пройшли мітинги в Жлобині та Речиці Гомельської області, де зібралося кілька тисяч осіб.
Одночасно мітинги пройшли в Барановичах і Світлогорську.
У суботу на мітинг в Бобруйську прийшло понад 6 тисяч осіб, також тисячі людей зібрав мітинг у Могильові, в Орші – близько 3 тисяч.
Нагадаємо: Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.
Передісторія:
- 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
- Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
- Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.