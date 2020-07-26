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У різних містах Білорусі пройшли мітинги на підтримку Тихановської

Неділя, 26 липня 2020, 21:51
У різних містах Білорусі пройшли мітинги на підтримку Тихановської
мітинг у Гомелі, svaboda.org

На вихідних у різних містах Білорусі в мітингах на підтримку кандидата в президенти Світлани Тихановської взяли участь тисячі людей.

Джерело: Білоруська служба Радіо Свобода

мітинг у Гомелі
мітинг у Гомелі
svaboda.org

Деталі: У неділю в Гомелі на передвиборний мітинг Тихановської прийшли тисячі людей.

Також цього дня пройшли мітинги в Жлобині та Речиці Гомельської області, де зібралося кілька тисяч осіб.

Одночасно мітинги пройшли в Барановичах і Світлогорську.

У суботу на мітинг в Бобруйську прийшло понад 6 тисяч осіб, також тисячі людей зібрав мітинг у Могильові, в Орші – близько 3 тисяч.

мітинг у Бобруйську
мітинг у Бобруйську
svaboda.org

Нагадаємо: Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.

Передісторія:

  • 14 липня Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Крім Бабарико, в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкало.
  • Кандидатами зареєстровані: Олександр Лукашенко, Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).
  • Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня. Лукашенко перебуває на цій посаді з 1994 року.

Українська правда
Теми: БілорусьакціїТихановська
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