У різних містах Білорусі пройшли мітинги на підтримку Тихановської

На вихідних у різних містах Білорусі в мітингах на підтримку кандидата в президенти Світлани Тихановської взяли участь тисячі людей.

Джерело: Білоруська служба Радіо Свобода

мітинг у Гомелі svaboda.org

Деталі: У неділю в Гомелі на передвиборний мітинг Тихановської прийшли тисячі людей.

Також цього дня пройшли мітинги в Жлобині та Речиці Гомельської області, де зібралося кілька тисяч осіб.

Одночасно мітинги пройшли в Барановичах і Світлогорську.

У суботу на мітинг в Бобруйську прийшло понад 6 тисяч осіб, також тисячі людей зібрав мітинг у Могильові, в Орші – близько 3 тисяч.

мітинг у Бобруйську svaboda.org

Нагадаємо: Світлана Тихановська - дружина політв'язня і блогера Сергія Тихановського. 19 липня вона заявила, що вивезла дітей із Білорусі до Євросоюзу. За її словами, вона бере участь у виборчій кампанії, замінивши свого арештованого чоловіка.

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