В разных городах Беларуси прошли митинги в поддержку Тихановской
На выходных в разных городах Беларуси в митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.
Источник: Белорусская служба Радио Свобода
Детали: В воскресенье в Гомеле на предвыборный митинг Тихановской пришли тысячи человек.
Также в этот день прошли митинги в Жлобине и Речице Гомельской области, где собралось несколько тысяч человек.
Одновременно митинги прошли в Барановичах и Светлогорске.
В субботу на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.
Напомним: Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.
Предыстория:
- 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
- Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
- Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.