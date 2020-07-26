В разных городах Беларуси прошли митинги в поддержку Тихановской

На выходных в разных городах Беларуси в митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода

Митинг в Гомеле svaboda.org

Детали: В воскресенье в Гомеле на предвыборный митинг Тихановской пришли тысячи человек.

Также в этот день прошли митинги в Жлобине и Речице Гомельской области, где собралось несколько тысяч человек.

Одновременно митинги прошли в Барановичах и Светлогорске.

В субботу на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.

митинг в Бобруйске svaboda.org

Напомним: Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

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