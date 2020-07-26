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В разных городах Беларуси прошли митинги в поддержку Тихановской

Воскресенье, 26 июля 2020, 21:51
В разных городах Беларуси прошли митинги в поддержку Тихановской
митинг в Гомеле, svaboda.org

На выходных в разных городах Беларуси в митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей.

Источник: Белорусская служба Радио Свобода

Митинг в Гомеле
Митинг в Гомеле
svaboda.org

Детали: В воскресенье в Гомеле на предвыборный митинг Тихановской пришли тысячи человек.

Также в этот день прошли митинги в Жлобине и Речице Гомельской области, где собралось несколько тысяч человек.

Одновременно митинги прошли в Барановичах и Светлогорске.

В субботу на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.

митинг в Бобруйске
митинг в Бобруйске
svaboda.org

Напомним: Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

Предыстория:

  • 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
  • Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Украинская правда

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Темы: БеларусьакцииТихановская
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