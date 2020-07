США запровадили санкції проти Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини

США запровадили санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова у серйозних порушеннях прав людини, серед яких – тортури, позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Ми без вагань застосуємо усі наявні інструменти впливу для того, щоб притягнути його до відповідальності за ці порушення", - написав Майк Помпео.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations.