Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США запровадили санкції проти Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини

Понеділок, 20 липня 2020, 19:09

США запровадили санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова у серйозних порушеннях прав людини, серед яких – тортури, позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Ми без вагань застосуємо усі наявні інструменти впливу для того, щоб притягнути його до відповідальності за ці порушення", - написав Майк Помпео.

Йдеться про візові санкції - Кадирову та його родині заборонять в’їзд до США.

"Сьогоднішній крок має продемонструвати пану Кадирову, що його участь у серйозних порушеннях прав людини має наслідки, як для нього, так і його родини… Заходи застосовуються також до дружини Кадирова Медні Кадирової та його дочок, Айшат і Каріни Кадирової. Ми будемо закликати країни, які поділяють нашу позицію, застосувати аналогічні заходи", - йдеться у заяві.

Відзначається також, що США вже застосовували економічні санкції проти Рамзана Кадирова та кількох його однодумців.

"У 2018 році Сполучені Штати та п’ятнадцять інших країн зробили надзвичайний крок, звернувшись до Московського механізму ОБСЄ, щоб створити місію з встановлення фактів щодо жахливих повідомлень про порушення прав ЛГБТ осіб, правозахисників, членів незалежних ЗМІ та інших громадян, які викликали гнів пана Кадирова. Доповідач "Московського механізму" встановив, що мали місце "нападки та переслідування, свавільні або незаконні арешти чи затримання, тортури, примусове зникнення та позасудові страти" і що "атмосфера безкарності" оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що пан Кадиров зараз використовує пандемію коронавірусу як виправдання для того, щоб здійснювати подальші порушення прав людини щодо народу Чеченської Республіки", - відзначає Держдеп.

Цьому передувалоРамзан Кадиров звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за образливе для нього відео шоу "Кварталу 95", яке було оприлюднено кілька років тому.

Кадиров також закликав президента України "вибудувати добросусідські відносини" з Росією.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков в контексті заяви глави Чечні Рамзана Кадирова знову назвав військову агресію РФ на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом.

"Українська правда" у Threads

Теми: КадировСШАсанкціїправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Кадиров
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Кадиров про бунт Пригожина: "Ніж в спину", кадировці вже їдуть рятувати Путіна
Кадиров знайшов свою "праву руку"
Останні новини
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
У ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: