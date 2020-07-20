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США запровадили санкції проти Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини

Понеділок, 20 липня 2020, 19:09

США запровадили санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за порушення прав людини.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднив держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

"Держдеп США офіційно звинувачує громадянина Росії Рамзана Кадирова у серйозних порушеннях прав людини, серед яких – тортури, позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Ми без вагань застосуємо усі наявні інструменти впливу для того, щоб притягнути його до відповідальності за ці порушення", - написав Майк Помпео.

Йдеться про візові санкції - Кадирову та його родині заборонять в’їзд до США.

"Сьогоднішній крок має продемонструвати пану Кадирову, що його участь у серйозних порушеннях прав людини має наслідки, як для нього, так і його родини… Заходи застосовуються також до дружини Кадирова Медні Кадирової та його дочок, Айшат і Каріни Кадирової. Ми будемо закликати країни, які поділяють нашу позицію, застосувати аналогічні заходи", - йдеться у заяві.

Відзначається також, що США вже застосовували економічні санкції проти Рамзана Кадирова та кількох його однодумців.

"У 2018 році Сполучені Штати та п’ятнадцять інших країн зробили надзвичайний крок, звернувшись до Московського механізму ОБСЄ, щоб створити місію з встановлення фактів щодо жахливих повідомлень про порушення прав ЛГБТ осіб, правозахисників, членів незалежних ЗМІ та інших громадян, які викликали гнів пана Кадирова. Доповідач "Московського механізму" встановив, що мали місце "нападки та переслідування, свавільні або незаконні арешти чи затримання, тортури, примусове зникнення та позасудові страти" і що "атмосфера безкарності" оточувала ці події. Ми стурбовані тим, що пан Кадиров зараз використовує пандемію коронавірусу як виправдання для того, щоб здійснювати подальші порушення прав людини щодо народу Чеченської Республіки", - відзначає Держдеп.

Цьому передувалоРамзан Кадиров звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом "визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення" за образливе для нього відео шоу "Кварталу 95", яке було оприлюднено кілька років тому.

Кадиров також закликав президента України "вибудувати добросусідські відносини" з Росією.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков в контексті заяви глави Чечні Рамзана Кадирова знову назвав військову агресію РФ на Донбасі внутрішньоукраїнським конфліктом.



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