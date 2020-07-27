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Заходи з дотримання "тиші" на Донбасі вступили в силу – командування ОС

Понеділок, 27 липня 2020, 08:53
Заходи з дотримання тиші на Донбасі вступили в силу – командування ОС

Командування Об'єднаних сил України підтверджує, що розпочато заходи за наказом про припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Джерело: повідомлення штабу Операції Об’єднаних сил у FacebookМіноборони України

Дослівно: "Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Командування Об'єднаних сил підтверджує, що даний наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та вступили в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року".

Деталі: Щоденного ранкового зведення про обстріли бійців ОС на Донбасі вранці 27 липня не оприлюднено.

Міністерство оборони України уточнило "додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню":

- Заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

- Заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

- Заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

- Створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;

- Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних Сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;

- Вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі таємними.

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії.

УП, доповнено
Теми: ДонбасООСМінські угодиТКГОб'єднані сили на Донбасі
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