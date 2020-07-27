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Заходи з дотримання "тиші" на Донбасі вступили в силу – командування ОС

Понеділок, 27 липня 2020, 08:53

Командування Об'єднаних сил України підтверджує, що розпочато заходи за наказом про припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Джерело: повідомлення штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об’єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ Командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Командування Об'єднаних сил підтверджує, що даний наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені Тристоронньою контактною групою та вступили в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року".

Деталі: Щоденного ранкового зведення про обстріли бійців ОС на Донбасі вранці 27 липня не оприлюднено.

Теми: ДонбасООСМінські угодиТКГОб'єднані сили на Донбасі


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