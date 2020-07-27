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Мероприятия по соблюдению "тишины" на Донбассе вступили в силу – командование ОС

Понедельник, 27 июля 2020, 08:53
Мероприятия по соблюдению тишины на Донбассе вступили в силу – командование ОС

Командование Объединенных сил Украины подтверждает, что начаты мероприятия по приказу о прекращении огня на востоке Украины с полуночи 27 июля 2020 года.

Источник: сообщение штаба Операции Объединенных сил в Facebook, Минобороны Украины

Дословно: "В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 выдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года".

Детали: Ежедневная утренняя сводка об обстрелы бойцов ОС на Донбассе утром 27 июля не обнародована.

Министерство обороны Украины уточнило "дополнительные меры по усилению режима прекращения огня":

- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

- Запрет на применение огня, включая снайперский;

- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам;

- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

- Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. О выдаче таких приказов будет уведомлена ТКГ;

- Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

УП, дополнено

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Темы: ДонбассООСМинские соглашенияТКГОбъединенные силы на Донбассе
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