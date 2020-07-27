Мероприятия по соблюдению "тишины" на Донбассе вступили в силу – командование ОС
Командование Объединенных сил Украины подтверждает, что начаты мероприятия по приказу о прекращении огня на востоке Украины с полуночи 27 июля 2020 года.
Источник: сообщение штаба Операции Объединенных сил в Facebook
Дословно: "В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 выдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года".
Детали: Ежедневная утренняя сводка об обстрелы бойцов ОС на Донбассе утром 27 июля не обнародована.