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Мероприятия по соблюдению "тишины" на Донбассе вступили в силу – командование ОС

Понедельник, 27 июля 2020, 08:53

Командование Объединенных сил Украины подтверждает, что начаты мероприятия по приказу о прекращении огня на востоке Украины с полуночи 27 июля 2020 года.

Источник: сообщение штаба Операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 выдан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года".

Детали: Ежедневная утренняя сводка об обстрелы бойцов ОС на Донбассе утром 27 июля не обнародована.

Темы: ДонбассООСМинские соглашенияТКГОбъединенные силы на Донбассе


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