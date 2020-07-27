Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна "діловою і змістовною"

Понеділок, 27 липня 2020, 13:52

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна – мала конструктивний і діловий характер.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною".

Що було раніше: 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.
  • Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Теми: ПутінЗеленськийДонбасРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Після розмови Зеленського і Путіна Міноборони оприлюднило заяву про "всеосяжну тишу"

Полтавського викрадача шукають четверту добу

інфографікаЗа крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко

Коронавірус в Україні: 807 нових випадків, "ситуація достатньо напружена"

Усі новини...
Путін
Головні новини неділі й ночі: повна "тиша" на Донбасі, розмова Зеленського з Путіним
Путін заявив, що Росія матиме унікальну гіперзвукову зброю
Путін заявив, що постанова ВР про вибори ставить під загрозу врегулювання
Останні новини
14:09
Завезли без оподаткування товару на 10 млн: судитимуть Львівських митників
14:00
60% українців відзначають погіршення економічного становища – опитування
13:53
У КПІ коронавірус виявили у 152 людей, показник захворюваності зріс – ОП
13:52
Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна "діловою і змістовною"
13:50
У "Слузі народу" розраховують, що казино зможуть запрацювати до наступного літа
13:38
Каталонія обіцяє посилити обмеження, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшиться
13:37
Підполковника ЗСУ підозрюють у розтраті 300 тисяч
13:16
Україна зберегла позиції у світовому рейтингу виробників чавуну і сталі
13:11
Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації
13:09
інфографікаКожен другий в Україні вважає владу некомпетентною
Усі новини...