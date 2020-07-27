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Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна "діловою і змістовною"

Понеділок, 27 липня 2020, 13:52
Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна діловою і змістовною

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна – мала конструктивний і діловий характер.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною".

Що було раніше: 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.
  • Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Теми: ПутінЗеленськийДонбасРосіяУкраїна
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