Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна "діловою і змістовною"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна – мала конструктивний і діловий характер.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною".

Що було раніше: 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

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