Пєсков назвав розмову Зеленського і Путіна "діловою і змістовною"
Понеділок, 27 липня 2020, 13:52
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова 26 липня президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна – мала конструктивний і діловий характер.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "Що стосується атмосфери розмови, то вона була конструктивною, діловою, і розмова була змістовною".
Що було раніше: 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати.
- Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.