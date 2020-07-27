Захват в заложники полицейских: четвертые сутки на Полтавщине ищут злодея
Оперативно-розыскные мероприятия для задержания особо опасного злоумышленника, который брал в заложники полицейских, продолжаются уже четвертые сутки.
Источник: Нацполиция
Детали: Отмечается, что работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.
На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.
Указано, что эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
Граждан призывают быть крайне осторожными, избегать контактов с незнакомыми лицами, а при малейшем подозрении - звонить в полицию.
Предыстория:
- 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.
- Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял содержимого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле "Богдан".
- Злоумышленником, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.
- По состоянию на 16:00 23 июля полтавчанин Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.