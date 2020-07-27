Захват в заложники полицейских: четвертые сутки на Полтавщине ищут злодея

Оперативно-розыскные мероприятия для задержания особо опасного злоумышленника, который брал в заложники полицейских, продолжаются уже четвертые сутки.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Указано, что эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Граждан призывают быть крайне осторожными, избегать контактов с незнакомыми лицами, а при малейшем подозрении - звонить в полицию.

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