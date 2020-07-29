Смерть бійця "Азова": підозрюваного арештували без права застави
Запорізький апеляційний суд змінив запобіжний захід на арешт без права внесення застави для Артура Тарана, підозрюваного у побитті, яке призвело до смерті бійця "Азову" Олега Черевка.
Джерело: сайт суду, сайт поліції Запорізької області
Дослівно суд: "Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, погодилася з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу, змінивши громадянину Т. запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави".
Деталі: Таке рішення суд виніс 29 липня. У поліції уточнили, що Тарана арештували на 60 діб.
Підозрюваний та його захисники взяли участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Також в залі апеляційного суду були присутні представники батальйону Азов, ветеранської спільноти, громадськості та засобів масової інформації.
Що було раніше: 27 липня у лікарні помер боєць "Азова" Олег Черевко, якого побили 21 липня після того, як він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат біля торговельного центру в Запоріжжі.
Передісторія:
- Подія сталася пізно ввечері 21 липня. Військовослужбовець прибув до Запоріжжя у короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил.
- Біля супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Виник конфлікт, у результаті якого "агресивний чоловік наніс потерпілому удари по голові, після чого той втратив свідомість".
- Правопорушник намагався втекти, але пізніше його затримали правоохоронці. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження.
- 24 липня Комунарський районний суд Запоріжжя обрав для підозрюваного у побитті військового запобіжний захід у вигляді застави у 40 тисяч гривень.