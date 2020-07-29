Смерть бійця "Азова": підозрюваного арештували без права застави

Запорізький апеляційний суд змінив запобіжний захід на арешт без права внесення застави для Артура Тарана, підозрюваного у побитті, яке призвело до смерті бійця "Азову" Олега Черевка.

Джерело: сайт суду, сайт поліції Запорізької області

Дослівно суд: "Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, погодилася з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу, змінивши громадянину Т. запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави".

Деталі: Таке рішення суд виніс 29 липня. У поліції уточнили, що Тарана арештували на 60 діб.

Підозрюваний та його захисники взяли участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

Також в залі апеляційного суду були присутні представники батальйону Азов, ветеранської спільноти, громадськості та засобів масової інформації.

Що було раніше: 27 липня у лікарні помер боєць "Азова" Олег Черевко, якого побили 21 липня після того, як він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат біля торговельного центру в Запоріжжі.

Передісторія: