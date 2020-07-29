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Смерть бойца "Азова": подозреваемого арестовали без права залога

Среда, 29 июля 2020, 14:31
Погибший Олег Черевко. Фото "Азова"

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения на арест без права внесения залога для Артура Тарана, подозреваемого в избиении, которое привело к смерти бойца "Азова" Олега Черевко.

Источник: сайт суда, сайт полиции Запорожской области

Дословно суд: "Коллегия судей, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами прокурора и удовлетворил апелляционную жалобу, изменив гражданину Т. меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога".

Детали: Такое решение суд вынес 29 июля. В полиции уточнили, что Тарана арестовали на 60 суток.

Подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции с Коммунарского районного суда г. Запорожья.

Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона "Азов", ветеранской общественности, общественности и средств массовой информации.

Что было раньше: 27 июля в больнице скончался боец ​​"Азова" Олег Черевко, которого избили 21 июля после того, как он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам у торгового центра в Запорожье.

Предыстория: 

  • Событие произошло поздно вечером 21 июля. Военнослужащий прибыл в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.
  • У супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Возник конфликт, в результате которого "агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание".
  • Правонарушитель пытался бежать, но позже его задержали правоохранители. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.
  • 24 июля Коммунарский районный суд Запорожья избрал подозреваемому в избиении военного меру пресечения в виде залога в 40 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: нападениесуд


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