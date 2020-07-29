Родина новопризначеного прокурора Києва Олега Кіпера за останні 5 років, коли він перебував у статусі люстрованого, придбала майна на щонайменше 26 мільйонів гривень.

Джерело: декларації Кіпера за 2011 та 2019 роки; Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Деталі: Остання декларація Кіпера, яка була подана до люстрації і доступна в мережі, датована 2011 роком. Тоді Кіпер працював у прокуратурі Івано-Франківської області та декларував лише ВАЗ 2005 року випуску, 154,9 тисячі гривень своєї зарплати і 15 тисяч – зарплати дружини. Інших доходів, нерухомості, автівок родина офіційно не мала.

У 2013 році Кіпер отримав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури, де працював до люстрації у 2014 році. Однак декларації чоловіка за 2012 та 2013 рік знайти в доступі не вдалось – УП звернулась до прокуратури із проханням надати копії документів і очікує на відповідь.

Згодом Кіпер зайнявся адвокатською діяльністю. Наразі він також значиться співвласником фірм з виробництва електроенергії та будівництва.

Наступна декларація чиновника датована вже 2019 роком. Вона свідчить, що в 2015-2019 роках новопризначений керівник столичною прокуратури із дружиною стали власниками майна щонайменше на 26,1 мільйона гривень. Згідно з даними реєстру прав на нерухомість, майно за останні роки Кіпери саме купували.

При цьому зарплатня Кіпера за 2019 рік становила 489,5 гривень. Більшу частину він отримав від "Укрзалізниці" і лише 52 тисячі – від власного адвокатського об’єднання. Дружина прокурора, громадянка Росії Ірина, офіційно заробила 4,4 мільйона гривень від "підприємницької діяльності". Вона є власницею двох одеських підприємств з ремонту та обслуговування автівок.

Ірина Кіпер майже 6 мільйонів гривень позичила одній з компаній чоловіка-прокурора. При цьому минулого року жінка взяла в борг 25 мільйонів гривень.

Ще 482,8 тисячі гривень родина отримала від продажу майна та адвокатської фірми. На рахунках та готівкою Кіпери мають майже 2,7 мільйона гривень та кілька десятків тисяч євро і доларів.

Сам прокурор минулого року придбав дві квартири загальною вартістю у 8,6 мільйонів гривень. Нерухомість розташована в одному житлових комплексів бізнес-класу в Печерському районі Києва.

У тому ж будинку квартиру за 8 мільйонів придбала дружина прокурора. Там же Кіпери мають 3 машиномісця загальною вартістю в 2,6 мільйона.

У 2015 році Ірина Кіпер купила також квартиру за 1,8 мільйона в Дарницькому районі Києва.

На неї також записана низка нерухомості в Яремче, Івано-Франківської області. Так, у 2016 році Ірина Кіпер купила земельну ділянку із будинком за 2,3 мільйона гривень.

Пізніше жінка купила ще одну ділянку в Яремчі та отримала у власність від місцевої влади від котедж і недобудовані апартаменти.

Ірина Кіпер також уже більше 18 років володіє частиною квартири в Росії та має квартиру в Одесі.

За останні 3 роки у подружжя також з'явився Range Rover Sport, Toyota RAV4 і Toyota Camry, їхня загальна задекларована вартість – 2,7 мільйона.

Крім того, у декларації вказані два види криптовалюти загальною вартістю в 4,9 та 9,3 мільйона гривень.

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