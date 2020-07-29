Семья нового прокурора Киева Олега Кипера за последние 5 лет, когда он находился в статусе люстрованого, купила имущества на минимум 26 миллионов гривен.

Источник: декларации Кипера за 2011 и 2019 годы; Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Детали: Последняя декларация Кипера, которая була подана ​​до люстрации и доступна в сети, датирована 2011 годом. Тогда Кипер работал в прокуратуре Ивано-Франковской области и декларировал лишь ВАЗ 2005 года выпуска, 154,9 тысяч гривен своей зарплаты и 15 тысяч – зарплаты жены. Других доходов, недвижимости, автомобилей у семья Официально не было.

В 2013 году Кипер получил должность заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры, где работал до люстрации в 2014 году. Однако декларации мужчины за 2012 и 2013 года найти в доступе не удалось – УП обратилась в прокуратуру с просьбой предоставить копии документов и ожидает ответа.

Впоследствии Кипер занялся адвокатской деятельностью. Сейчас он также числится совладельцем фирмы по производству электроэнергии и строительства.

После недавнего назначения на должность прокурора Киева мужчина говорил, что после люстрации у него и его семьи "были трудные времена".

Следующая декларация чиновника датирована уже 2019 годом. Она свидетельствует, что в 2015-2019 годах новый руководитель столичной прокуратуры с женой стали владельцами имущества минимум на 26,1 миллиона гривен. Согласно данным реестра прав на недвижимость, это имущество Киперы именно покупали.

При этом зарплата Кипера за 2019 год составила 489,5 гривен. Большую часть он получил от "Укрзализныци" и только 52 тысячи – от собственного адвокатского объединения. Жена прокурора, гражданка России Ирина, официально заработала 4,4 миллиона гривен от "предпринимательской деятельности". Она является обладательницей двух одесских предприятий по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Ирина Кипер почти 6 млн гривен заняла одной из компаний мужа-прокурора. При этом в прошлом году женщина взяла в долг 25 миллионов гривен.

Еще 482,8 тысячи гривен семья получила от продажи имущества и адвокатской фирмы. На счетах и ​​наличными у Киперов есть почти 2,7 миллиона гривен и несколько десятков тысяч евро и долларов.

Сам прокурор в прошлом году приобрел две квартиры общей стоимостью в 8,6 млн гривен. Недвижимость расположена в одном жилых комплексов бизнес-класса в Печерском районе Киева.

В том же доме квартиру за 8 млн приобрела жена прокурора. Там же у Киперов есть 3 машиноместа общей стоимостью в 2,6 миллиона.

В 2015 году Ирина Кипер купила также квартиру за 1,8 миллиона в Дарницком районе Киева.

На нее также записан ряд недвижимости в Яремче, Ивано-Франковской области. Так, в 2016 году Ирина Кипер купила земельный участок с домом за 2,3 миллиона гривен.

Позже женщина купила еще один участок в Яремче и получила в собственность от местных властей от коттедж и недостроенные апартаменты.

Ирина Кипер также уже более 18 лет владеет частью квартиры в России и имеет квартиру в Одессе.

За последние 3 года у супругов также появился Range Rover Sport, Toyota RAV4 и Toyota Camry, их общая задекларированная стоимость – 2,7 миллиона.

Кроме того, в декларации указаны два вида криптовалюты общей стоимостью в 4,9 и 9,3 миллиона гривен.

Предыстория: