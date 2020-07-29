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Затримання бойовиків у Білорусі: Лукашенко терміново зібрав Радбез – ЗМІ

Середа, 29 липня 2020, 18:21

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.

Джерело: білоруські ЗМІ з посиланням на близьке до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул першого"

Дослівно: "Лукашенко прямо зараз зібрав у Палаці Незалежності термінову нараду з членами Ради безпеки".

Що передувало: У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих у Білорусі росіян є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

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Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенко


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