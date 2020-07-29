Задержание боевиков в Беларуси: Лукашенко срочно собрал Совбез – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

Источник: беларусские СМИ со ссылкой на близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"

Дословно: "Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза".

Что предшествовало: В Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Среди задержанных в Беларуси россиян есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.

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