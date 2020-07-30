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Луческу проведе співбесіди з гравцями "Динамо"

Четвер, 30 липня 2020, 12:32
Луческу проведе співбесіди з гравцями Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу каже, що не буде кардинально перекроювати команду, а має намір дати можливість кожному гравцеві клубу розкрити свої індивідуальні якості.

Джерело:  онлайн-презентація ФК "Динамо"

Пряма мова: "Я нічого радикально не міняю, намагаюся дозволити кожному гравцеві розкрити свої індивідуальні якості".

Деталі: Луческу зазначив, що у нього є тиждень, щоб познайомитися з гравцями.

Тренер сказав, що буде проводити індивідуальні співбесіди з гравцями.

Луческу зазначив, що в "Динамо" - хороший підбір гравців і талановита молодь.

За словами коуча, він хоче, щоб "гравці змінили свій менталітет в плані підготовки".

Луческу підтвердив, що мав розмову з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, але стверджує, що зробив це уже після підписання контракту з "Динамо". Він зазначив, що вдячний цьому клубу і його гравцям, але зараз цю сторінку перегорнуто, починається нова історія.

Що передувало: 23 липня президент клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став румунський спеціаліст Мірча Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".

Ультрас київського "Динамо" обуренням зустріли звістку про призначення головним тренером клубу екснаставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу і анонсували акції протесту.

Колишній тренер "Динамо" Олег Блохін також емоційно назвав "плювком в душу" призначення Луческу головним тренером киян.

Валентина Романенко, УП
Теми: футбол
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