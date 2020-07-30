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Луческу проведет собеседования с игроками "Динамо"

Четверг, 30 июля 2020, 12:32

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу говорит, что не будет кардинально перекраивать команду, а намерен дать возможность каждому игроку клуба раскрыть свои индивидуальные качества.

Источник:  онлайн-презентация ФК "Динамо"

Прямая речь: "Я ничего радикально не меняю, стараюсь позволить каждому игроку раскрыть свои индивидуальные качества".

Детали: Луческу отметил, что у него есть неделя, чтобы познакомится с игроками.

Тренер сказал, что будет проводить индивидуальные собеседования с игроками.

Луческу отметил, что в "Динамо" - хороший подбор игроков и талантливая молодежь.

По словам коуча, он хочет, чтобы "игроки изменили свой менталитет в плане подготовки".

Луческу подтвердил, что разговаривал с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым, но утверждает, что сделал это уже после подписания контракта с "Динамо". Он отметил, что благодарен этому клубу и его игрокам, но сейчас эта страница перевернута, начинается новая история.

Что предшествовало: 23 июля президент клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал румынский специалист Мирча Луческу. С 2004 по 2016 Луческу тренировал "Шахтер".

Ультрас киевского "Динамо" возмущением встретили известие о назначении главным тренером клуба экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу и анонсировали акции протеста.

Бывший тренер "Динамо" Олег Блохин также эмоционально назвал "плевком в душу" назначение Луческу главным тренером киевлян.

Валентина Романенко, УП
Темы: футбол


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