ЗМІ з'ясували, хто зі спійманих "вагнерівців" воював на Донбасі і в Сирії

Із 15 затриманих у Білорусі, зв'язок яких з "Вагнером" вдалося встановити "Новій газеті", як мінімум семеро воювали в Сирії, троє брали участь у конфлікті на сході України.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: За інформацією видання, найвідоміший зі спійманих бойовиків — Андрій Бакунович. Йому 42 роки. Починаючи з 2014-го, брав участь у бойових діях на боці бойовиків ОРЛО. Після поранення в 2015 році неодноразово літав у "сирійські відрядження".

Також він потрапив у доповідь експертів про ситуацію в Лівії, представлений Раді Безпеки ООН 24 квітня 2020 року, і був згаданий в числі 122 встановлених експертами воюючих в Лівії бійців Вагнера.

Також у Сирії воював 31-річний Сергій Маслов. До Вагнера в кулеметний розрахунок він прийшов навесні 2016 року. Родом з-під Калуги. Курсант-недоучка прикордонного інституту рік провів прапорщиком в прикордонних військах, ще рік - бійцем в міністерському ОМОНі "Зубр", а з 2012 року — мийник машин, таксист, кур'єр.

Рустем Зайдуллін (білоруські ЗМІ називали його як "Зайдулен"), 45 років, позивний "Салім". З Башкирії. У 2001-2003 роках служив за контрактом у розвідці на території Чечні, інші роки — у приватній охороні. Як приватний охоронець притягувався до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень. У Вагнера - не пізніше 2015 року. У послужному списку Сирія, Україна.

Рінат Карімов, 35 років. "Аватар". Будівельник з Челябінська. У 2015 році воював на Донбасі у "Мотороли" в батальйоні "Спарта", з весни 2016 року — у Вагнера.

Тахір Бахтігараєв, позивний "фартовий", сорокарічний водій з Пермі. У Вагнера з початку 2015 року. Побував у Сирії.

Олександр Алтухов, Андрій Кожевников, Рафік Танов. Про них видання знає небагато, але йому точно відомо, що вони у складі "Вагнера" відвідували Сирію.

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