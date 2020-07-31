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СМИ выяснили, кто из пойманных "вагнеровцев" воевал на Донбассе и в Сирии

Пятница, 31 июля 2020, 00:56
СМИ выяснили, кто из пойманных вагнеровцев воевал на Донбассе и в Сирии

Из 15 задержанных в Беларуси, связь которых с "Вагнером" удалось установить "Новой газете", как минимум семеро воевали в Сирии, трое принимали участие в конфликте на востоке Украины.

Источник: "Новая газета"

Детали: По информации издания, самый известный из пойманных боевиков — Андрей Бакунович. Ему 42 года. Начиная с 2014-го, принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков ОРЛО. После ранения в 2015 году неоднократно летал в "сирийские командировки".

Он также попал в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года, и был упомянут в числе 122 установленных экспертами воюющих в Ливии бойцов Вагнера.

 

Также в Сирии воевал 31-летний Сергей Маслов. К Вагнеру в пулеметный расчет он пришел весной 2016 года. Родом из-под Калуги. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, еще год — бойцом в министерском ОМОНе "Зубр", а с 2012 года — мойщик машин, таксист, курьер.

 

Рустем Зайдуллин (белорусские СМИ называли его как "Зайдулен"), 45 лет, позывной "Салим". Из Башкирии. В 2001-2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, остальные годы — в частной охране. Как частный охранник, привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. У Вагнера — не позднее 2015 года. В послужном списке Сирия, Украина.

 

Ринат Каримов, 35 лет. "Аватар". Строитель из Челябинска. В 2015 году воевал на Донбассе у "Моторолы" в батальоне "Спарта", с весны 2016 года — у Вагнера.

 

Тахир Бахтигараев, позывной "Фартовый", сорокалетний водитель из Перми. У Вагнера с начала 2015 года. Побывал в Сирии.

 

Александр Алтухов, Андрей Кожевников, Рафик Танов. О них издание знает немного, но точно известно, что они в составе "Вагнера" посещали Сирию.

Предыстория: Россиян из группы "Вагнера" задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, заявляют власти.

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерБеларусьДонбассСирия
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