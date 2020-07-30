У СК Білорусі пов'язали затримання "вагнерівців" із опонентами Лукашенка

Слідком Білорусі заявив, що росіяни із групи "Вагнера", яких затримали під Мінськом за підозрою в підготовці масових заворушень, можуть бути пов'язані із Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.

Джерело: "БЕЛТА" з посиланням на Слідчий комітет Білорусі

Деталі: В СК Білорусі зазначили, що головне слідче управління центрального апарату Слідчого комітету порушило проти Сергія Тихановського низку кримінальних справ.

Дослівно Слідком: "Так, щодо нього (Тихановського) порушено кримінальну справу за ч.3 ст.130 КК за фактами вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі, закликів до вчинення насильно-агресивних дій по відношенню до співробітників правоохоронних органів.

Крім того, щодо Статкевича, Тихановського та інших осіб порушено кримінальну справу за фактом готування до масових заворушень за ст.13 ч.2 ст 293 КК.

Також вчора (29 липня – ред.) за результатами перевірки оперативної інформації, що надійшла від спецслужб, за підозрою в скоєнні зазначеного злочину були затримані 33 громадянина Російської Федерації, співробітники ПВК Вагнера, які проживали на території санаторію "Белорусочка" в Мінському районі".

Інші подробиці: Зараз вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Триває проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до приготування й організації масових заворушень на території країни.

Проводиться розслідування.

Довідка: Сергій Тихановський – білоруський блогер, автор і ведучий каналу "Країна Для Життя", опозиційний політик і підприємець.

Він висував свою кандидатуру на пост президента Білорусі, але Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації. Тихановський не зміг підписати необхідні документи для подачі в ЦВК, оскільки на той момент відбував адміністративний арешт.

Дружина претендента Світлана Тихановська незадовго до закриття прийому заявок подала свої документи на реєстрацію кандидатом у президенти – і її ЦВК зареєструвала.

Сам Тихановський був затриманий 29 травня 2020 року за ст. 342 ч. 1 КК РБ (групові дії, що грубо порушують громадський порядок). 10 червня у Гомельському обласному суді апеляційну скаргу Тихановського відхилили.

16 червня стало відомо про порушення нової кримінальної справи за статтею 191 КК РБ (перешкоджання проведенню виборів) за заявою голови ЦВК РБ.

Микола Статкевич – лідер незареєстрованої Білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада), колишній претендент на посаду президента Білорусі. У зв'язку з непогашеною судимістю ЦВК відмовилася реєструвати ініціативну групу Статкевича – і він підтримав Світлану Тихановську.

Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня.

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