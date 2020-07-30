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Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків – СБУ

Четвер, 30 липня 2020, 12:26

Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр Служби безпеки України

Дослівно СБУ: "СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків".

Деталі: Безпосередньо питаннями екстрадиції опікується Офіс генпрокурора.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер"

Теми: ВагнерБілорусьСБУДонбас


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