Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків – СБУ
Четвер, 30 липня 2020, 12:26
Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр Служби безпеки України
Дослівно СБУ: "СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків".
Деталі: Безпосередньо питаннями екстрадиції опікується Офіс генпрокурора.
Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
- Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
- У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
- Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер"