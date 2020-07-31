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Україна надіслала Росії ще одну ноту протесту

П'ятниця, 31 липня 2020, 01:36
Україна надіслала Росії ще одну ноту протесту

Міністерство закордонних справ надіслало в МЗС Росії ноту протесту у зв’язку з вторгненням на окуповану територію України так званого "гуманітарного конвою".

Джерело: сайт українського МЗС

Дослівно: "30 липня 2020 року російською стороною здійснено чергове незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті українською стороною прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" т.зв. "гуманітарного конвою" для жителів тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у Донецькій та Луганській областях".

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що вантаж переміщено з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Які, серед іншого, передбачають супровід таких вантажів представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та їх обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

У своїй ноті протесту Україна вимагає від РФ "припинити вчинення міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету нашої держави", а також під час "гуманітарних конвоїв", запланованих на 27 серпня, 29 жовтня, 26 листопада та 17 грудня 2020 року, "неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України і своїх міжнародних зобов’язань".

Нагадаємо: 28 липня Україна передала російському МЗС ноту протесту у зв’язку військово-морським парадом, який Росія провела 26 липня в Севастополі. Але Росія цю ноту повернула.

У червні українське МЗС передало в Москву ще одну ноту протесту щодо проведення парадів до Дня перемоги в окупованих Росією Криму та ОРДЛО.

Українська правда
Теми: МЗСРосіяУкраїнаДонбасгуманітарка
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