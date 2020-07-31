Украина направила России еще одну ноту протеста

Министерство иностранных дел направило в МИД России ноту протеста в связи с вторжением на оккупированную территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя".

Источник: сайт украинского МИД

Дословно: "30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т. наз. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях".

Детали: Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что груз перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Которые, среди прочего, предусматривают сопровождение таких грузов представителями Международного комитета Красного Креста и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В своей ноте протеста Украина требует от РФ "прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства", а также во время "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря 2020 года, "неуклонно придерживаться международного права, законодательства и своих международных обязательств".

Напомним: 28 июля Украина передала российскому МИД ноту протеста в связи военно-морским парадом, который Россия провела 26 июля в Севастополе. Но Россия эту ноту вернула.

В июне украинский МИД передал в Москву еще одну ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.