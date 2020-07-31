Опыт и эффективность: Венедиктова объяснила появление в своей команде Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова намекнула, что взяла бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в свои советники за его опыт и эффективность.

Источник: глава Офиса генерального прокурора в Facebook

Прямая речь: "Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов".

Детали: Венедиктова подчеркнула, что Пискун работал генпрокурорам не на президента, а на государство, как это делали врачи, учителя и правоохранители, и не надо его путать с политиками.

Напомним: Ранее стало известно, что Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

61-летний Пискун трижды занимал пост генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.