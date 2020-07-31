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ВВС знайшли поховання російських військових, які загинули на Донбасі

П'ятниця, 31 липня 2020, 18:53
Фото ВВС

Журналісти ВВС вивчили пам'ятники в різних містах Росії і знайшли поховання військових, загиблих на сході України і в Сирії.

Джерело: ВВС

Деталі: Зокрема, на пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" в парку Перемоги в Калінінграді вибиті дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, загиблих у 2014 році. 

 
Фото ВВс

Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнєчнєгорську.

За життя він був нагороджений медалями "За приєднання Криму" і "За відвагу", посмертно став кавалером ордена "Мужності". Де загинув офіцер, досі невідомо. Але датою смерті вказане 14 червня 2014 року – в цей час на сході України йшли активні бої за Маріуполь.

Сергій Федчіков і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року – імовірно, в боях за луганський аеропорт. На сході України колишні військовослужбовці опинилися в складі тоді тільки сформованої приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з відомим петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Ім'я ще одного загиблого на сході України журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську. Це герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, загиблий 15 жовтня 2014 року.

За даними ВВС, Трундаєв і ще кілька військових інструкторів з Росії загинули в районі села Сміле Луганської області.

На пам'ятному камені "Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину" в селищі Сєвєроонєжськ Архангельської області прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні. 

 
Фото ВВС

Відзначається, що про загибель кількох бійців 76-ї псковської дивізії на сході України в серпні 2014 року відразу повідомило видання "Псковська губернія" місцевого депутата Льва Шлосберга.

Через кілька днів репортаж з похорону Кічаткіна опублікувала "Нова газета". Але на журналістів, які приїжджали тоді в Псковську область, нападали міцні невідомі люди.

Чому це важливо: Росія з 2014 року вторглася на український Донбас і почала війну. Генштаб ЗСУ і міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували на Донбасі російських військових, танки і нове російське озброєння.

Україна визнала Росію країною-агресором. Дії РФ на сході України засудили багато держав світу і ввели проти неї санкції.

При цьому керівництво Росії постійно заперечує, що на Донбасі воюють її найманці і техніка. Також Кремль постійно заявляє про необхідність "вести діалог між сторонами конфлікту" і про свою нібито готовність допомагати і сприяти у вирішенні конфлікту.

Тільки на грудневій прес-конференції президент Росії Володимир Путін фактично натякнув, що на Донбасі може бути російська зброя, заявивши, що танки у бойовиків "від держав, які їм симпатизують"

Що було раніше: У Росії заявили, що можуть почати офіційні поставки зброї на Донбас, якщо у США приймуть закон про виділення $300 млн на рік на військову допомогу Україні.

Теми: РосіяДонбасвійна


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