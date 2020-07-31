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ВВС нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе

Пятница, 31 июля 2020, 18:53
ВВС нашли захоронения российских военных, погибших на Донбассе
Фото ВВС

Журналисты ВВС изучили памятники в разных городах России и нашли захоронения военных, погибших на востоке Украины и в Сирии.

Источник: ВВС

Детали: В частности, на памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году. 

 
Фото ВВС

Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске.

При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужества". Где погиб офицер, до сих пор неизвестно. Но датой смерти указано 14 июня 2014 года – в это время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь. 

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании "Вагнер", которую связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Имя еще одного погибшего на востоке Украины журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске. Это герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

По данным ВВС, Трундаев и еще несколько военных инструкторов из России погибли в районе села Смелое Луганской области.

На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине. 

 
Фото ВВС

Отмечается, что о гибели нескольких бойцов 76-й псковской дивизии на востоке Украины в августе 2014 года первым сообщило издание "Псковская губерния" местного депутата Льва Шлосберга.

Через несколько дней репортаж с похорон Кичаткина опубликовала "Новая газета". Но на журналистов, которые приезжали тогда в Псковскую область, нападали крепкие неизвестные люди.

Почему это важно: Россия с 2014 года вторглась на украинский Донбасс и начала войну. Генштаб ВСУ и международные наблюдатели многократно фиксировали на Донбассе российских военных, танки и новое российское оружие.

Украина признала Россию страной-агрессором. Действия РФ на востоке Украины осудили многие государства мира и ввели против нее санкции.

При этом руководство России постоянно отрицает, что на Донбассе воюют ее наемники и техника. Также Кремль постоянно заявляет о необходимости "вести диалог между сторонами конфликта" и о своей якобы готовности помогать и способствовать в решении конфликта. 

Только на декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин фактически намекнул, что на Донбассе может быть российское оружие, заявив, что танки у боевиков "от государств, которые им симпатизируют".

Что было раньше: В России заявили, что могут начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

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Темы: РосcияДонбассвойна
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