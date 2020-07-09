Росія оголосила журналіста Бабченка терористом
Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії включила до переліку терористів та екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ у 2017 році.
Джерело: російський "Інтерфакс", Бабченко в Facebook
Деталі: Відзначається, що відповідний запис з'явився в четвер у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється.
Сам журналіст відреагував на новину в соцмережі, повідомивши, що 9 липня була заблокована його карта "Яндекс" в "Apple pay".
Пряма мова: "... надіслали повідомлення "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокували моментально! І відразу і одночасно з усіх стволів по всіх новинах. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже...
Там у списку 35 тисяч людей. Але хтось, переглядаючи його, саме о 13.00 абсолютно випадково і побачив моє прізвище.
Оперативно працюють хлопці, молодц ".
Нагадаємо: В червні 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заочно пред'явило звинувачення в закликах до тероризму українському журналісту кримському татарину Айдеру Муждабаєву.
Читайте також: Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних
Хто "вбивав" Бабченка: Кілер, організатор та замовник
Передісторія:
- Журналіст Аркадій Бабченко, який виступає з критикою путінського режиму в Росії, в 2017 році переїхав до України.
- 29 травня 2018 року стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві.
- 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала спецслужба, аби попередити справжнє.
- "Організатором" слідство назвало Бориса Германа, який був засуджений до 4,5 року позбавлення волі. Вирок засекречений і не опублікований. Суд випустив його з в'язниці в листопаді 2019 року.
- "Замовником вбивства Бабченко з фонду Путіна" називали В'ячеслава Пивоварник.
- У листопаді 2019 року Бабченко виїхав в Ізраїль. Він мотивував це зміною влади в Україні.