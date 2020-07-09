Росія оголосила журналіста Бабченка терористом

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії включила до переліку терористів та екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ у 2017 році.

Джерело: російський "Інтерфакс", Бабченко в Facebook

Деталі: Відзначається, що відповідний запис з'явився в четвер у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється.

Сам журналіст відреагував на новину в соцмережі, повідомивши, що 9 липня була заблокована його карта "Яндекс" в "Apple pay".

Пряма мова: "... надіслали повідомлення "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокували моментально! І відразу і одночасно з усіх стволів по всіх новинах. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже...

Там у списку 35 тисяч людей. Але хтось, переглядаючи його, саме о 13.00 абсолютно випадково і побачив моє прізвище.

Оперативно працюють хлопці, молодц ".

Нагадаємо: В червні 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заочно пред'явило звинувачення в закликах до тероризму українському журналісту кримському татарину Айдеру Муждабаєву.

Читайте також: Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних

Хто "вбивав" Бабченка: Кілер, організатор та замовник

Передісторія: