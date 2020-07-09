Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія оголосила журналіста Бабченка терористом

Четвер, 9 липня 2020, 14:50

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії включила до переліку терористів та екстремістів журналіста Аркадія Бабченка, який покинув РФ у 2017 році.

Джерело: російський "Інтерфакс", Бабченко в Facebook

Деталі: Відзначається, що відповідний запис з'явився в четвер у реєстрі на сайті Росфінмоніторингу. Про причини такого рішення не повідомляється.

Сам журналіст відреагував на новину в соцмережі, повідомивши, що 9 липня була заблокована його карта "Яндекс" в "Apple pay".

Пряма мова: "... надіслали повідомлення "Ви не можете більше використовувати картку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокували моментально! І відразу і одночасно з усіх стволів по всіх новинах. Набридло мені в топи новин щось потрапляти вже...

Там у списку 35 тисяч людей. Але хтось, переглядаючи його, саме о 13.00 абсолютно випадково і побачив моє прізвище.
Оперативно працюють хлопці, молодц ".

Нагадаємо: В червні 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації заочно пред'явило звинувачення в закликах до тероризму українському журналісту кримському татарину Айдеру Муждабаєву.

Читайте також: Рік після "вбивства" Бабченка: що відомо про слідство і підозрюваних

Хто "вбивав" Бабченка: Кілер, організатор та замовник

Передісторія:

  • Журналіст Аркадій Бабченко, який виступає з критикою путінського режиму в Росії, в 2017 році переїхав до України.
  • 29 травня 2018 року стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабченка на порозі його квартири у Києві.
  • 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала спецслужба, аби попередити справжнє.
  • "Організатором" слідство назвало Бориса Германа, який був засуджений до 4,5 року позбавлення волі. Вирок засекречений і не опублікований. Суд випустив його з в'язниці в листопаді 2019 року.
  • "Замовником вбивства Бабченко з фонду Путіна" називали В'ячеслава Пивоварник.
  • У листопаді 2019 року Бабченко виїхав в Ізраїль. Він мотивував це зміною влади в Україні.

Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Слідчий ДБР: Справи проти Порошенка безперспективні, а мене хочуть звільнити

У Порошенка на розмову нібито із Путіним: Це все фейк і помста Кремля

Росія оголосила журналіста Бабченка терористом

відеоНардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: "Жму руку, обнімаю"

У Кремлі прокоментували, чи можуть "Л/ДНР" увійти до складу РФ

Зеленський вірить, що не буде другої хвилі COVID-19 і діти підуть до школи

Усі новини...
Росія
Нардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: "Жму руку, обнімаю"
У Кремлі прокоментували, чи можуть "Л/ДНР" увійти до складу РФ
За поправки Путіна голосували недійсні паспорти – ЗМІ
Останні новини
17:19
Роздрібні ціни на бензин і дизель продовжили зростання
17:12
Через хабар у 150 тисяч судитимуть посадовців Національної академії аграрних наук
17:11
Президент: Максимум у вересні у нас буде окремий міністр агрополітики
17:09
мапаАнтициклон віджене від України дощі
16:50
На Одещині від коронавірусу помер безсимптомний пацієнт
16:45
Служба зовнішньої розвідки заявила про інформаційні спецоперації РФ проти України
16:40
Слідчий ДБР: Справи проти Порошенка безперспективні, а мене хочуть звільнити
16:39
Белград посилює карантин попри протести, але без комендантської години
16:12
Зеленський: У Нацбанку дуже жорстка монетарна політика
15:54
Новий очільник МОН хоче автономії вищої освіти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!