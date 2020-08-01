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Слідчі розповіли про допит затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Субота, 1 серпня 2020, 01:51
Слідчі розповіли про допит затриманих у Білорусі вагнерівців

Слідчий комітет Білорусі назвав куплені російськими найманцями квитки до Туреччини спробою підготувати собі алібі.

Джерело: керівник слідчої групи Олександр Агафонов в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ

Деталі: За його словами, у 33 затриманих росіян на руках були авіаквитки на виліт 25 липня в Стамбул, однак, як з'ясувало слідство, летіти туди вони не мали наміру. "Очевидним є, що при організованій підготовці до скоєння злочину зловмисники готують собі алібі", - підкреслив Агафонов.

Він повідомив, що всі затримані допитані за участю захисників. Їх свідчення непослідовні, а про цілі знаходження в Білорусі – суперечливі.

"11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 прямували в Турецьку Республіку, двоє – на Кубу, один – в Сирію. Один взагалі не знав, куди летить. Три від дачі показань відмовилися. Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це те ж саме, що на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі і Магадан", - дивується слідчий.

За його словами, слідство має в своєму розпорядженні й інші дані, що підтверджують, що кінцевою точкою маршруту бойовиків був саме Мінськ.

Агафонов додав, що в інтересах розслідування розголосити всю інформацію, наявну в розпорядженні слідства, неможливо.

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Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
  • У Росії заявляють, що група чоловіків направлялась до Стамбулу, Туреччина. 

Теми: ВагнерБілорусьРосія
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