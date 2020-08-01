Слідчі розповіли про допит затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Слідчий комітет Білорусі назвав куплені російськими найманцями квитки до Туреччини спробою підготувати собі алібі.

Джерело: керівник слідчої групи Олександр Агафонов в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ

Деталі: За його словами, у 33 затриманих росіян на руках були авіаквитки на виліт 25 липня в Стамбул, однак, як з'ясувало слідство, летіти туди вони не мали наміру. "Очевидним є, що при організованій підготовці до скоєння злочину зловмисники готують собі алібі", - підкреслив Агафонов.

Він повідомив, що всі затримані допитані за участю захисників. Їх свідчення непослідовні, а про цілі знаходження в Білорусі – суперечливі.

"11 осіб мали намір летіти до Венесуели, 15 прямували в Турецьку Республіку, двоє – на Кубу, один – в Сирію. Один взагалі не знав, куди летить. Три від дачі показань відмовилися. Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт в країни різних континентів. Це те ж саме, що на одному поїзді їхати відразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочі і Магадан", - дивується слідчий.

За його словами, слідство має в своєму розпорядженні й інші дані, що підтверджують, що кінцевою точкою маршруту бойовиків був саме Мінськ.

Агафонов додав, що в інтересах розслідування розголосити всю інформацію, наявну в розпорядженні слідства, неможливо.

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