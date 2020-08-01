Аваков показав відео з "полтавським терористом": Діяв неадекватно, застрелили
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав відеозапис спроби затримання і ліквідації полтавчанина Романа Скрипника, який після викрадення авто взяв у заручники поліцейського, а потім переховувався 8 днів.
Джерело: Twitter Авакова
Пряма мова: "Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!".
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко наголосив, що "снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію небезпечного злочинця який тримав у заручниках співробітника поліції і погрожував підірвати гранату" – і "точним пострілом снайпера в голову він був убитий на місці".
За словами Геращенка, заручник встиг відскочити в сторону і залишився неушкоджений, але "якби поліцейські не прийняли рішення ліквідувати терориста, то він міг би знищити заручника або кинути гранату в поліцейських".