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Аваков показав відео з "полтавським терористом": Діяв неадекватно, застрелили

Субота, 1 серпня 2020, 13:22
npu.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав відеозапис спроби затримання і ліквідації полтавчанина Романа Скрипника, який після викрадення авто взяв у заручники поліцейського, а потім переховувався 8 днів.

Джерело: Twitter Авакова

Пряма мова: "Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!".

Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко наголосив, що "снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію небезпечного злочинця який тримав у заручниках співробітника поліції і погрожував підірвати гранату" – і "точним пострілом снайпера в голову він був убитий на місці".

За словами Геращенка, заручник встиг відскочити в сторону і залишився неушкоджений, але "якби поліцейські не прийняли рішення ліквідувати терориста, то він міг би знищити заручника або кинути гранату в поліцейських".

Теми: Полтавська областькриміналтероризмполіціяАваков


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