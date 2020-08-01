Аваков показав відео з "полтавським терористом": Діяв неадекватно, застрелили

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав відеозапис спроби затримання і ліквідації полтавчанина Романа Скрипника, який після викрадення авто взяв у заручники поліцейського, а потім переховувався 8 днів.

Джерело: Twitter Авакова, сайт Національної поліції

Пряма мова: "Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!".

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко наголосив, що "снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію небезпечного злочинця який тримав у заручниках співробітника поліції і погрожував підірвати гранату" – і "точним пострілом снайпера в голову він був убитий на місці".

За словами Геращенка, заручник встиг відскочити в сторону і залишився неушкоджений, але "якби поліцейські не прийняли рішення ліквідувати терориста, то він міг би знищити заручника або кинути гранату в поліцейських".

Поліція повідомила, що 1 серпня близько 2-ї ночі на околиці селища Опішня Зіньківського району снайпер спецпідрозділу КОРД знешкодив озброєного 32-річного полтавця, який понад тиждень переховувався від поліції в різних населених пунктах області.

В операції взяли участь оперативники карного розшуку поліції області, працівники територіальних підрозділів, кінологи, спецпідрозділи поліції Полтавщини. До пошуку залучили також співробітників Служби безпеки України, військовослужбовців Національної гвардії та засоби авіаційної підтримки.

Підозрюваного виявили працівники сектора реагування патрульної поліції Зіньківського відділення вночі 1 серпня на околиці селища Опішня. Патрульні звернули увагу на чоловіка, схожого за описом на розшукуваного полтавця, та реалізували "заходи із затримання підозрюваного".

Керівник поліції Полтавщини Іван Вигівський розповів, що поліцейські СРПП діяли за заздалегідь підготовленим алгоритмом.

Пряма мова Вигівського: "Начальник сектору реагування патрульної поліції, діючи відповідно до інструкції та перебуваючи у безпосередньому контакті зі злочинцем, тримав ситуацію під контролем до прибуття спецпідрозділу. Оскільки життю поліцейського загрожувала реальна небезпека, оскільки він погрожував гранатою, було прийнято рішення про ліквідацію підозрюваного".

Передісторія:

23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.

Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.

Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки.

27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.

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