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У Білорусі вже майже півтори сотні затриманих – правозахисники публікують списки

Понеділок, 10 серпня 2020, 01:59
У Білорусі вже майже півтори сотні затриманих – правозахисники публікують списки

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"; "Інтерфакс"

Деталі: Станом на 01:55, за підрахунками правозахисникі, правоохоронці затримали щонайменше 54 людини в Мінську і 75 осіб – в інших містах.

Організація публікує поіменні списки затриманих у столиці та регіонах.

Більшість затримані безпосередньо в основний день голосування, 9 серпня. Однак деякі – 8 серпня. Кілька людей з 8 серпня не виходять на зв'язок.

Серед затриманих значаться виборці, мітингувальники, спостерігачі та журналісти.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що "контролюють ситуацію" на мітингах, і підтвердили затримання. Однак точну кількість не назвали.

Що передувало: У Білорусі після виборів, на яких перемогу нібито здобув чинний президент Олександр Лукашенко, соратники опозиційний кандидатів мийшли на масові протести. У білоруських містах почались сутички із силовиками.

У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Кількох поранених забрала "швидка".

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенковибори
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