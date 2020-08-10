В Беларуси уже почти полторы сотни задержанных – правозащитники публикуют списки

В день выборов президента Беларуси и накануне его в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.

Источник: правозащитный центр "Вясна"; "Интерфакс"

Детали: По состоянию на 01:55, по подсчетам правозащитников, правоохранители задержали по меньшей мере 54 человека в Минске и 75 человек – в других городах.

Организация публикует поименные списки задержанных в столице и регионах.

Большинство задержаны непосредственно в основной день голосования, 9 августа. Однако некоторые – 8 августа. Несколько человек с 8 августа не выходят на связь.

Среди задержанных значатся избиратели, митингующие, наблюдетели и журналисты.

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что "контролируют ситуацию" на митингах, и подтвердили задержания. Однако точное количество не назвали.

Что предшествовало: В Беларуси после выборов, на которых победу якобы одержал действующий президент Александр Лукашенко, соратники оппозиционный кандидатов вышли на массовые протесты. В белорусских городах начались столкновения с силовиками.