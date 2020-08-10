Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку

Уряд Лівану пішов у відставку в понеділок увечері, менш ніж через тиждень після того, як масивний вибух в Бейруті забрав життя понад 160 людей і викликав жорстокі протести.

Джерело: прем'єр-міністр Хасан Діабі під час звернення до нації, якого цитує CNN

Деталі: Він звернувся до нації, оголосивши про свою відставку і свого уряду через катастрофу.

У своїй промові Діабі вилаяв правлячу політичну еліту Лівану за створення того, що він назвав "корупційним апаратом". Діабі порівняв вибух у вівторок із "землетрусом, який потряс країну" та змусив його уряд піти у відставку.

Три члени кабінету міністрів, а також сім членів парламенту, вже звільнилися.

Пряма мова Діабі: "Ми (уряд - ред.) відважно і гідно билися. Але між нами і змінами стояв великий потужний бар'єр".

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