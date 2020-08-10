Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку
Уряд Лівану пішов у відставку в понеділок увечері, менш ніж через тиждень після того, як масивний вибух в Бейруті забрав життя понад 160 людей і викликав жорстокі протести.
Джерело: прем'єр-міністр Хасан Діабі під час звернення до нації, якого цитує CNN
Деталі: Він звернувся до нації, оголосивши про свою відставку і свого уряду через катастрофу.
У своїй промові Діабі вилаяв правлячу політичну еліту Лівану за створення того, що він назвав "корупційним апаратом". Діабі порівняв вибух у вівторок із "землетрусом, який потряс країну" та змусив його уряд піти у відставку.
Три члени кабінету міністрів, а також сім членів парламенту, вже звільнилися.
Пряма мова Діабі: "Ми (уряд - ред.) відважно і гідно билися. Але між нами і змінами стояв великий потужний бар'єр".
Нагадаємо:
- Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.