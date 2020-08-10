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Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку

Понеділок, 10 серпня 2020, 20:34
Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку

Уряд Лівану пішов у відставку в понеділок увечері, менш ніж через тиждень після того, як масивний вибух в Бейруті забрав життя понад 160 людей і викликав жорстокі протести.

Джерело: прем'єр-міністр Хасан Діабі під час звернення до нації, якого цитує CNN

Деталі: Він звернувся до нації, оголосивши про свою відставку і свого уряду через катастрофу.

У своїй промові Діабі вилаяв правлячу політичну еліту Лівану за створення того, що він назвав "корупційним апаратом". Діабі порівняв вибух у вівторок із "землетрусом, який потряс країну" та змусив його уряд піти у відставку.

Три члени кабінету міністрів, а також сім членів парламенту, вже звільнилися.

Пряма мова Діабі: "Ми (уряд - ред.) відважно і гідно билися. Але між нами і змінами стояв великий потужний бар'єр".

Нагадаємо:

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ліванвибух
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