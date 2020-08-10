Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку

Понеділок, 10 серпня 2020, 20:34

Уряд Лівану пішов у відставку в понеділок увечері, менш ніж через тиждень після того, як масивний вибух в Бейруті забрав життя понад 160 людей і викликав жорстокі протести.

Джерело: прем'єр-міністр Хасан Діабі під час звернення до нації, якого цитує CNN

Деталі: Він звернувся до нації, оголосивши про свою відставку і свого уряду через катастрофу.

У своїй промові Діабі вилаяв правлячу політичну еліту Лівану за створення того, що він назвав "корупційним апаратом". Діабі порівняв вибух у вівторок із "землетрусом, який потряс країну" та змусив його уряд піти у відставку.

Три члени кабінету міністрів, а також сім членів парламенту, вже звільнилися.

Пряма мова Діабі: "Ми (уряд - ред.) відважно і гідно билися. Але між нами і змінами стояв великий потужний бар'єр".

Нагадаємо:

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 

Теми: Ліванвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ірані заявили, що не платитимуть МАУ компенсацію за збитий літак

ЦВК Білорусі оновила результати виборів

В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

Усі новини...
Ліван
У Бейруті – масштабні протести, понад 700 людей постраждали
Внаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України
Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті
Останні новини
20:49
У центрі Мінська знову закрили метро, стягнено спецтехніку й міліцію
20:34
Уряд Лівану в повному складі пішов у відставку
20:23
Нафта дорожчає на тлі можливого зростання споживання
20:12
Чоловік, якого вважали загиблим під час протестів у Мінську, живий
20:00
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до євро та долара
19:51
На Тихановську готували замах – КДБ Білорусі
19:33
Мінінфраструктури хоче контролювати контрабанду та дороги через супутники
19:24
фото, відеоУ Києві під посольством Білорусі затримали людей
19:09
Консенсус-прогноз падіння ВВП у 2020 році погіршився до 6% – Мінекономіки
19:02
Злочевського оголосили у розшук
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!