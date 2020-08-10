Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Правительство Ливана ушло в отставку в понедельник вечером, менее чем через неделю после того, как массивный взрыв в Бейруте унес жизни более 160 человек и вызвал жестокие протесты.

Источник: премьер-министр Хасан Диаб во время обращения к нации, которого цитирует CNN

Детали: Он обратился к нации, объявив о своей отставке и всего правительства из-за катастрофы.

В своей речи Диаб отругал правящую политическую элиту Ливана за создание того, что он назвал "коррупционным аппаратом". Диаб сравнил взрыв во вторник с "землетрясением, потрясшим страну", побудившим его правительство уйти в отставку.

Три члена кабинета министров уже уволились, а также семь членов парламента.

Прямая речь Диаба: "Мы (правительство - ред.) доблестно и достойно сражались". Но между нами и переменами стоял большой мощный барьер".

Напомним: