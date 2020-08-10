Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Понедельник, 10 августа 2020, 20:34

Правительство Ливана ушло в отставку в понедельник вечером, менее чем через неделю после того, как массивный взрыв в Бейруте унес жизни более 160 человек и вызвал жестокие протесты.

Источник: премьер-министр Хасан Диаб во время обращения к нации, которого цитирует CNN

Детали: Он обратился к нации, объявив о своей отставке и всего правительства из-за катастрофы.

В своей речи Диаб отругал правящую политическую элиту Ливана за создание того, что он назвал "коррупционным аппаратом". Диаб сравнил взрыв во вторник с "землетрясением, потрясшим страну", побудившим его правительство уйти в отставку.

Три члена кабинета министров уже уволились, а также семь членов парламента.

Прямая речь Диаба: "Мы (правительство - ред.) доблестно и достойно сражались". Но между нами и переменами стоял большой мощный барьер".

Напомним:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

Темы: Ливанвзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет

ЦИК Беларуси обновил результаты выборов

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

Все новости...
Ливан
В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины
Ливан сообщил про 6 тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте
Последние новости
20:49
В центре Минска снова закрыли метро, стянутая спецтехника и милиция
20:34
Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку
20:23
Нефть дорожает на фоне возможного роста потребления
20:12
Мужчина, которого считали погибшим во время протестов в Минске, жив
20:00
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к евро и доллару
19:51
На Тихановскую готовилось покушение – КГБ Беларуси
19:33
Мининфраструктуры хочет контролировать контрабанду и дороги через спутники
19:24
фото, видеоВ Киеве под посольством Беларуси задержали людей
19:09
Консенсус-прогноз падения ВВП в 2020 году ухудшился до 6% – Минэкономики
19:02
Злочевского объявили в розыск
Все новости...