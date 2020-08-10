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Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Понедельник, 10 августа 2020, 20:34
Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Правительство Ливана ушло в отставку в понедельник вечером, менее чем через неделю после того, как массивный взрыв в Бейруте унес жизни более 160 человек и вызвал жестокие протесты.

Источник: премьер-министр Хасан Диаб во время обращения к нации, которого цитирует CNN

Детали: Он обратился к нации, объявив о своей отставке и всего правительства из-за катастрофы.

В своей речи Диаб отругал правящую политическую элиту Ливана за создание того, что он назвал "коррупционным аппаратом". Диаб сравнил взрыв во вторник с "землетрясением, потрясшим страну", побудившим его правительство уйти в отставку.

Три члена кабинета министров уже уволились, а также семь членов парламента.

Прямая речь Диаба: "Мы (правительство - ред.) доблестно и достойно сражались". Но между нами и переменами стоял большой мощный барьер".

Напомним:

  • Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
  • Мощный взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек без дома, нанесенный ущерб оценивают в более, чем $3 млрд.
  • Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.
  • Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ливанвзрыв
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