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Справа Шеремета: під Офісом генпрокурора проводять акцію

Понеділок, 10 серпня 2020, 21:43
фото: Укрінформ

Під Офісом генерального прокурора проходить акція на підтримку Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Активісти розгорнули великий плакат "Досить брехні!" перед входом до установи.

Одеський активіст Сергій Стерненко, анонсуючи у телеграмі акцію, наголосив, активісти виступають проти дій Офісу генпрокурора.

Пряма мова Стерненка: "Захист Антоненка та Кузьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання ... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом".

 

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 

Теми: Справа ШереметаОфіс генпрокурорамітинги


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