Справа Шеремета: під Офісом генпрокурора проводять акцію

Під Офісом генерального прокурора проходить акція на підтримку Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Активісти розгорнули великий плакат "Досить брехні!" перед входом до установи.

Одеський активіст Сергій Стерненко, анонсуючи у телеграмі акцію, наголосив, активісти виступають проти дій Офісу генпрокурора.

Пряма мова Стерненка: "Захист Антоненка та Кузьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання ... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом".

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