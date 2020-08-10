Дело Шеремета: под Офисом генпрокурора проводят акцию

Под Офисом генерального прокурора проходит акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: "Укринформ"

Детали: Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в учреждение.

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в телеграмме акцию, отметил, активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.

Прямая речь Стерненко: "Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания ... не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом".

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