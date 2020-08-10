Дело Шеремета: под Офисом генпрокурора проводят акцию
Под Офисом генерального прокурора проходит акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Источник: "Укринформ"
Детали: Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в учреждение.
Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в телеграмме акцию, отметил, активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.
Прямая речь Стерненко: "Защита Антоненко и Кузьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания ... не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом".
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шереметпогиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненконаходятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.