У Києві знову понад сотня хворих на COVID-19, з них 12 – діти

За минулу добу у столиці зареєстрували 123 нових випадки захворювання на коронавірус, з них 12 – серед дітей і 4 – серед медиків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Ще у 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них – діти".





Деталі: Серед нових хворих 54 жінки віком від 19 до 78 років, 57 чоловіків віком від 20 до 79 років, 8 дівчаток від 1 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років.

17 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (39), у Деснянському (17) та у Дніпровському (15) районах.

Загалом станом на 11 серпня у столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 147 киян. Подолали хворобу 3247 мешканців Києва (з них 33 за минулу добу).