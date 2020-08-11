В Киеве снова более сотни больных COVID-19, из них 12 – дети

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 123 новых случая заболевания коронавирусом, из них 12 – среди детей и 4 – среди медиков.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них – дети".

Детали: Среди новых больных 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

17 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (39), в Деснянском (17) и в Днепровском (15) районах.

Всего по состоянию на 11 августа в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 147 киевлян. Преодолели болезнь 3247 жителей Киева (из них 33 за минувшие сутки).

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