Богдан показав, як палять його "Теслу": винить владу і готує помсту

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував відео з камери спостереження, на якому невідомий підпалює його електрокар Tesla.

Джерело: Facebook-сторінка Богдана

Пряма мова: "Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S)))

Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому?

Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік)))

Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні - не обіцяю)".

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що Богдану цієї ночі в Києві спалили електромобіль Tesla.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу.

Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда".