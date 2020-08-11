Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Богдан показав, як палять його "Теслу": винить владу і готує помсту

Вівторок, 11 серпня 2020, 12:48

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан опублікував відео з камери спостереження, на якому невідомий підпалює його електрокар Tesla.

Джерело: Facebook-сторінка Богдана

Пряма мова: "Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S)))

Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому?

Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм - рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії - моя робота. Перекладаю - це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік)))

Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні - не обіцяю)".

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що Богдану цієї ночі в Києві спалили електромобіль Tesla.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу.

Вогнем також пошкоджено дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда".

Українська правда
Теми: Богданавтопожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

відеоТихановська пояснила свій від'їзд: Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я

фотоБогдану спалили "Теслу"

В Україні – 1 158 нових хворих на COVID, Одещина – друга за приростом

Тихановська виїхала з Білорусі у Литву

Фото, ВідеоПротести у Мінську: у хід пішли коктейлі Молотова

Усі новини...
Богдан
Богдану спалили "Теслу"
Богдан відповів Зеленському: Ви перетворили владу в країні на посміховисько
Зеленський хотів зробити Богдана генпрокурором, а тепер з ним не спілкується
Останні новини
13:33
МВС Білорусі не називає ім’я загиблого мітингувальника
13:33
відеоТихановська прочитала з листочка звернення до білорусів: "Не виходьте на площі"
13:15
фото Батькам, які знімали 4-річну доньку у порно, дали по 12,5 років в’язниці
13:15
США "аплодують" рішенню Словаччини вислати підозрюваних у шпигунстві дипломатів РФ
12:58
Які послуги під час медичної реабілітації можна отримати безкоштовно. Пояснює НСЗУ
12:48
ВідеоБогдан показав, як палять його "Теслу": винить владу і готує помсту
12:46
Криклій: За підйом танкера "Delfi" заплатить приватна компанія
12:36
Німеччина розраховує накласти санкції за російську кібератаку на Бундестаг після літніх канікул
12:24
мапиВ Україну йде похолодання
12:17
Путін заявив, що зробив першу у світі вакцину від COVID-19 і випробував на доньці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!