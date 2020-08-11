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Богдан показал, как жгут его "Теслу": винит власть и готовит месть

Вторник, 11 августа 2020, 12:48

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla.

Источник: Facebook-страница Богдана

Прямая речь: "Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S)))

Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?

Поскольку это лишь очередной момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие мои, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик)))

Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)".

Напомним: Ранее стало известно, что Богдану этой ночью в Киеве сожгли электромобиль Tesla.

Полиция начала уголовное производство по факту поджога.

Огнем также повреждены две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда".

Украинская правда
Темы: Богданавтопожар


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