Богдану спалили "Теслу"
Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили автомобіль "Tesla".
Джерело: повідомлення поліції Києва, коментар Богдана "Українській правді"
Деталі: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає. Богдан повідомив УП, що спалили його авто.
Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля "Тесла" на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.
Вогнем пошкоджено три транспортні засоби: "Тесла" і дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда", які належать місцевим мешканцям.
Слідчо-оперативна група провела огляд місця події.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Слідчі призначать необхідні експертизи у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.
Правоохоронці встановлюють обставини підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.