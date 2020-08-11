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Богдану спалили "Теслу"

Вівторок, 11 серпня 2020, 10:58
Богдану спалили Теслу
Facebook dtp.kiev.ua

Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили електромобіль "Tesla".

Джерело: повідомлення поліції Києва, коментар Богдана "Українській правді"

Деталі: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає. Богдан повідомив УП, що спалили його електрокар.

Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля "Тесла" на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

Вогнем пошкоджено три транспортні засоби: "Тесла" і дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда", які належать місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події.

 
dtp.kiev.ua
 
 

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Слідчі призначать необхідні експертизи у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Правоохоронці встановлюють обставини підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.

Згодом Андрій Богдан опублікував відео, на якому видно, як підпалюють білу машину.

Нагадаємо: Андрій Богдан – юрист, він очолював Офіс президента Володимира Зеленського з 21 травня 2019 року до 11 лютого 2020 року (до 24 червня 2019 року це була Адміністрація президента).

У червні 2020 року Богдан відповів Зеленському на інтерв’ю "Українській правді" так: "Я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною. Щодо позбавлення мене влади – так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну". 

Українська правда, додано фото

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Теми: БогданКиїв
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