Богдану спалили "Теслу"

Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили автомобіль "Tesla".

Джерело: повідомлення поліції Києва, коментар Богдана "Українській правді"

Деталі: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає. Богдан повідомив УП, що спалили його авто.

Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля "Тесла" на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

Вогнем пошкоджено три транспортні засоби: "Тесла" і дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда", які належать місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Слідчі призначать необхідні експертизи у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Правоохоронці встановлюють обставини підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.