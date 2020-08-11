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Богдану спалили "Теслу"

Вівторок, 11 серпня 2020, 10:58
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Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили автомобіль "Tesla".

Джерело: повідомлення поліції Києва, коментар Богдана "Українській правді"

Деталі: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля, але власника авто не називає. Богдан повідомив УП, що спалили його авто.

Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля "Тесла" на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

Вогнем пошкоджено три транспортні засоби: "Тесла" і дві припарковані поруч автівки "Мазда" і "Хонда", які належать місцевим мешканцям.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події.

 
dtp.kiev.ua
 
 

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Слідчі призначать необхідні експертизи у кримінальному провадженні за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Правоохоронці встановлюють обставини підпалу авто та причетних до правопорушення осіб.

Українська правда, додано фото
Теми: БогданКиїв


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