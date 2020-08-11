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Протести в Білорусі: понад 200 людей потрапили до лікарень

Вівторок, 11 серпня 2020, 17:24
Протести в Білорусі: понад 200 людей потрапили до лікарень
ФОТО: TUT.BY

МОЗ Білорусі повідомило, що після двох днів протестів в лікарні потрапили більше 200 чоловік.

Джерело: tut.by

Дослівно: "Усім громадянам, які постраждали під час несанкціонованих вуличних акцій, надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

В останні 2 дні після несанкціонованих вуличних акцій в службу швидкої медичної допомоги та в лікарні звернулися громадяни з різними травмами. На сьогоднішній момент в стаціонарах республіки знаходяться на лікуванні трохи більше 200 чоловік. У тому числі з забоями м'яких тканин, травмами кінцівок.

Кілька людей були госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, а також з травмами грудної клітини і живота. В основному травми легкого ступеня тяжкості. Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Стан їх стабілізовано".

Деталі: У відомстві повідомили, що одна людина загинула - її смерть наступила "до огляду лікарями швидкої медичної допомоги".

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.

Теми: БілорусьмітингиМОЗ
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