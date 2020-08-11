Протесты в Беларуси: более 200 человек попали в больницы

Минздрав Беларуси сообщил, что после двух дней протестов в больницы попали более 200 человек.

Источник: tut.by

Дословно: "Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано".

Детали: В ведомстве сообщили, что один человек погиб – его смерть наступила "до осмотра врачами скорой медицинской помощи".

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