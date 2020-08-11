Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Протесты в Беларуси: более 200 человек попали в больницы

Вторник, 11 августа 2020, 17:24
ФОТО: TUT.BY

Минздрав Беларуси сообщил, что после двух дней протестов в больницы попали более 200 человек.

Источник: tut.by

Дословно: "Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота.  В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано".

Детали: В ведомстве сообщили, что один человек погиб – его смерть наступила "до осмотра врачами скорой медицинской помощи".

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Темы: БеларусьмитингиМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шоумен Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Дело Шеремета: после 7 месяцев СИЗО Кузьменко отпустили под домашний арест

фото, обновленоТихановская снимала свое обращение под присмотром силовиков: найдено доказательство

видеоТихановская прочитала с бумажки обращение к белорусам: "Не выходите на площади"

ВидеоБогдан показал, как жгут его "Теслу": винит власть и готовит месть

Ожидали вето: Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, несмотря на коллизию в правках

Все новости...
Беларусь
Президент Литвы: никто не поверит, что Тихановская добровольно записала видео
Глава МИД Польши: если ситуация в Беларуси ухудшится, санкций не избежать
Государственное СМИ Беларуси показало задержанных на митингах "провокаторов из России"
Последние новости
18:08
Услуга еМалятко онлайн заработает в сентябре – Минцифры
18:06
ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта
18:02
Защита Злочевского обжаловала объявление его в розыск
18:00
Гривня на закрытии межбанка немного окрепла
17:34
Партнер "Северного потока-2" допускает срыв проекта
17:33
Литва предоставила Тихановской жилье и охрану
17:24
Протесты в Беларуси: более 200 человек попали в больницы
17:20
Дело о "прослушке": журналист "Схем" пожаловался прокуратуре на полицию
17:12
За первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17% – Минфин
17:04
Президент Литвы: никто не поверит, что Тихановская добровольно записала видео
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!