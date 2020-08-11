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Протесты в Беларуси: более 200 человек попали в больницы

Вторник, 11 августа 2020, 17:24
Протесты в Беларуси: более 200 человек попали в больницы
ФОТО: TUT.BY

Минздрав Беларуси сообщил, что после двух дней протестов в больницы попали более 200 человек.

Источник: tut.by

Дословно: "Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота.  В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано".

Детали: В ведомстве сообщили, что один человек погиб – его смерть наступила "до осмотра врачами скорой медицинской помощи".

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Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Темы: БеларусьмитингиМинздрав
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