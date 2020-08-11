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ОМОН у Мінську розганяє людей, які принесли квіти на місце загибелі демонстранта

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:06
ОМОН у Мінську розганяє людей, які принесли квіти на місце загибелі демонстранта
фото: радыё свабода

Люди, які прийшли у Мінську покласти квіти на місце смерті демонстранта, були розігнані омонівцями.

Джерело: Euroradio, Радыё Свабода, Onliner

Детали: Кореспонденти видань розповідають, що люди протягом усього дня несли квіти до місця загибелі демонстранта.

У другій половині дня близько 20 омонівців почали розганяти людей.

За інформацією журналіста Onliner, на Пушкінській збираються люди - їх кілька сотень. На вулиці дуже багато квітів, вони лежать на асфальті. Очевидці повідомляють, що півгодини тому з автобуса вийшов ОМОН і попрямував в сторону натовпу.

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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