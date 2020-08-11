ОМОН у Мінську розганяє людей, які принесли квіти на місце загибелі демонстранта

Люди, які прийшли у Мінську покласти квіти на місце смерті демонстранта, були розігнані омонівцями.

Джерело: Euroradio, Радыё Свабода, Onliner

Детали: Кореспонденти видань розповідають, що люди протягом усього дня несли квіти до місця загибелі демонстранта.

У другій половині дня близько 20 омонівців почали розганяти людей.

За інформацією журналіста Onliner, на Пушкінській збираються люди - їх кілька сотень. На вулиці дуже багато квітів, вони лежать на асфальті. Очевидці повідомляють, що півгодини тому з автобуса вийшов ОМОН і попрямував в сторону натовпу.

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