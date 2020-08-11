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ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта

Вторник, 11 августа 2020, 18:06
ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта
фото: радыё свабода

Люди, пришедшие в Минске положить цветы на место смерти демонстранта были разогнаны омоновцами.

Источник: Euroradio, Радыё Свабода, Onliner

Детали: Корреспонденты издания рассказывают, что люди в течение всего дня несли цветы к месту гибели демонстранта.

Во второй половине дня около 20 омоновцев начали разгонять людей.

По информации журналиста Onliner, на Пушкинской собираются люди — их несколько сотен. На улице очень много цветов, они лежат на асфальте. Очевидцы сообщают, что полчаса назад из автобуса вышел ОМОН и направился в сторону толпы.

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Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбойи задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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