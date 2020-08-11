ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта

Люди, пришедшие в Минске положить цветы на место смерти демонстранта были разогнаны омоновцами.

Источник: Euroradio, Радыё Свабода, Onliner

Детали: Корреспонденты издания рассказывают, что люди в течение всего дня несли цветы к месту гибели демонстранта.

Во второй половине дня около 20 омоновцев начали разгонять людей.

По информации журналиста Onliner, на Пушкинской собираются люди — их несколько сотен. На улице очень много цветов, они лежат на асфальте. Очевидцы сообщают, что полчаса назад из автобуса вышел ОМОН и направился в сторону толпы.

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