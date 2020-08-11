ОМОН в Минске разгоняет людей, которые принесли цветы на место гибели демонстранта
Вторник, 11 августа 2020, 18:06
Люди, пришедшие в Минске положить цветы на место смерти демонстранта были разогнаны омоновцами.
Источник: Euroradio, Радыё Свабода, Onliner
Детали: Корреспонденты издания рассказывают, что люди в течение всего дня несли цветы к месту гибели демонстранта.
Во второй половине дня около 20 омоновцев начали разгонять людей.
По информации журналиста Onliner, на Пушкинской собираются люди — их несколько сотен. На улице очень много цветов, они лежат на асфальте. Очевидцы сообщают, что полчаса назад из автобуса вышел ОМОН и направился в сторону толпы.
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Предыстория:
- После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбойи задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.