Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Третій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:36
фото: euroradio

В центр Мінська у третій день протестів  колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00.

Джерело: білоруські ЗМІ

Деталі: Наразі в місті не працюють 7 станцій метро. Їх закрили без попередження, потяги на них не зупиняються. Будівлі зачинені та вхід та вихід. Заклади починають закриватися після 17:00.

Також в столиці сфотографували інженерно-технічну машину, якій можуть розчищати барикади.

Інтернет працює з перебоями, а в деяких областях люди повідомляють про повне відключення мобільного інтернету.

Омонівці вже перекривають вулиці і мости.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.

Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Справа Шеремета: після 8 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт

фото, оновленоТихановська знімала своє звернення під наглядом силовиків: знайдено доказ

відеоТихановська прочитала з папірця звернення до білорусів: "Не виходьте на площі"

ВідеоБогдан показав, як палять його "Теслу": винить владу і готує помсту

Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

Усі новини...
Білорусь
Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі
ОМОН у Мінську розганяє людей, які принесли квіти на місце загибелі демонстранта
Литва надала Тихановській житло і охорону
Останні новини
19:31
Зеленський: Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%
19:22
фотоХарківський прикордонник виявився колишнім бойовиком
18:55
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10 мільярдів
18:53
Депутати Європарламенту: ЄС має ввести санкції за фальсифікації і репресії в Білорусі
18:52
Фонд держмайна готовий почати процес приватизації об'єктів "Укрспирту" – Сенниченко
18:42
ІнфографікаБільшість українців вважає жителів ОРДЛО і Криму жертвами – опитування
18:36
фотоТретій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових
18:11
Ліки з високим вмістом хлору не рятують від коронавірусу
18:08
Послуга єМалятко онлайн запрацює у вересні – Мінцифри
18:06
ОМОН у Мінську розганяє людей, які принесли квіти на місце загибелі демонстранта
Усі новини...