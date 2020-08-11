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Третій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:36
Третій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових
фото: euroradio

В центр Мінська у третій день протестів  колонами їде спецтехніка, автозаки, водомети. Люди також виходять з домівок о 19:00.

Джерело: білоруські ЗМІ

Деталі: Наразі в місті не працюють 7 станцій метро. Їх закрили без попередження, потяги на них не зупиняються. Будівлі зачинені та вхід та вихід. Заклади починають закриватися після 17:00.

Також в столиці сфотографували інженерно-технічну машину, якій можуть розчищати барикади.

Інтернет працює з перебоями, а в деяких областях люди повідомляють про повне відключення мобільного інтернету.

Омонівці вже перекривають вулиці і мости.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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